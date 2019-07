Amorosi-Di Risio-Sasso: gli "azzurri vastesi" dello snow volley volano in Argentina

Dopo le positive tappe in Austria [LEGGI] e a Plan de Corones [LEGGI] per Giorgio Amorosi, Massimo Di Risio e Antonio Sasso è arrivato il momento di affrontare una trasferta intercontinentale per partecipare all'ultima tappa del World Tour di snow volely 2019.

I tre giocatori vastesi saranno a Bariloche, in Argentina, dal 1° al 4 agosto per affrontare l'evento conclusivo della stagione di volley sulla neve che, fin qui, ha regalato loro tante soddisfazioni. Per loro, cresciuti sulla sabbia, lo snow volley - disciplina in costante ascesa - ha rappresentato una scommessa agonistica basata su passione e tanto impegno.

In questi giorni i tre vastesi, che rappresentano l'Italia, si stanno preparando con intensi allenamenti sui campi della Beach On, a Vasto Marina, potendo contare su un allenatore d'eccezione, Marcio Araujo, campione di beach volley brasiliano, anche lui appassionato (e ottimo giocatore) di snow volley.

Dopo una sessione di allenamento abbiamo incontrato Amorosi, Di Risio e Sasso per farci raccontare come si stanno preparando a questo appuntamento in Argentina.