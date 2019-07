Vasto, bloccato il concerto di Jovanotti per motivi di sicurezza

Se non verranno risolti i problemi relativi alla sicurezza, il concerto di Jovanotti sulla spiaggia di Vasto Marina non si farà.

Lo ha comunicato il prefetto di Chieti, Giacomo Barbato, in qualità di presidente del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

La riunione si è svolta smatattina. Attorno alle 13, il prefetto ha comunicato ai giornalisti che non ci sono le necessarie condizioni di sicurezza e tutti i pareri delle forze dell'ordine sono negativi. Ecco le sue dichiarazioni: LEGGI. Inoltre, non viene ritenuta realizzabile l'ipotesi di chiudere al traffico un tratto di statale 16 in una giornata da bollino rosso, il 17 agosto.

I problemi di sicurezza relativi al tratto di spiaggia individuato per l'evento dell'anno erano emersi già il mese scorso durante una precedente riunione del Comitato. Diciassette le tappe del Jova beach party, il mega concerto con cui il cantautore toscano ha già iniziato il suo tour sulla costa italiana. Per ogni tappa, 40mila spettatori.