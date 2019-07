La parrocchia di Stella Maris accoglie la reliquia di Santa Rita da Cascia

Il prossimo 18 luglio la parrocchia di Santa Maria Stella Maris di Vasto Marina accoglierà la reliquia di Santa Rita da Cascia.

"Un privilegio per la nostra parrocchia ma, in generale, per un po' tutta la comunità di Vasto e dintorni la presenza della preziosa reliquia di Santa Rita da Cascia, dal 18 al 28 luglio prossimi - spiega il parroco padre Luigi Stivaletta -. La reliquia ha iniziato la sua Peregrinatio in diverse città d'Italia dal 2007, anno in cui in un paese della Calabria segnato da tempo da odio e violenza, il vescovo dell'epoca, insieme a sacerdoti del territorio, volle organizzare una missione popolare e porre l'iniziativa sotto la protezione di Santa Rita.

I religiosi e le monache di Cascia da subito si adperarono per realizzare un reliquiario che contiene una reliquia insigne del corpo della veneratissima Santa. La reliquia è incastonata in una rosa d'oro, simbolo di tutta la vita della Santa, maestra di misericordia".

Il 18 luglio, alle 18, la reliquia, accompagnata da padre Bernardino Pinciaroli, rettore del Santuario di Santa Rita da Cascia, sarà accolta nella chiesa di San Francesco, a Vasto Marina, dall'arcivescovo Bruno Forte che celebrerà la messa. Fino al 28 luglio la reliquia sarà esposta nella chiesa di Stella Maris. Nei giorni di permanenza a Vasto ci saranno anche altri appuntamenti di preghiera organizzati dalla parrocchia.