Dopo ore, il sindaco sul "caso Jova Beach Party": "L’organizzatore apporterà modifiche al piano"

Dopo sei ore dalle dichiarazioni di prefetto e questore sulla fattibilità del Jova Beach Party, arrivano le prime parole del sindaco di Vasto, Francesco Menna: "A seguito delle riunioni in Questura e in Prefettura, l’ultima in data odierna, sono emerse alcune criticità in riferimento alla viabilità e all’ordine e sicurezza pubblica sulla proposta progettuale complessiva presentata dall’organizzazione. Pertanto la stessa darà necessariamente riscontro con le opportune modifiche tecniche da sottoporre al vaglio delle autorità preposte. A tal fine gli uffici comunali continueranno a dare tutto il supporto necessario alla organizzazione. Per quel che concerne la stretta competenza comunale gli uffici hanno affrontato e istruito il progetto e a riguardo sono stati rilasciati già alcuni atti autorizzatori fondamentali per la corretta realizzazione dell’evento".