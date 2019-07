Angelo Ciancaglini conquista il torneo di 3ª categoria del Ct La Campagna di Francavilla

Quarta affermazione personale in stagione per Angelo Ciancaglini che oggi, battendo in finale Cesare Gagliardi, ha conquistato la vittoria nel torneo nazionale di 3ª categoria del Ct La Campagna di Francavilla. E' stato un torneo combattuto, con 180 iscritti, che ha visto il tennista vastese affrontare un percorso netto in cui non ha ceduto neanche un set agli avversari.

Negli ottavi Cincaglini ha superato 6-1/6-0 Davide Marotta, nei quarti successo 6-2/6-3 su Christian Suriani. In semifinale la vittoria 6-2/6-2 con Matteo Sordini e poi, nella finalissima, il tennista vastese si è imposto 6-2/6-3 su Cesare Gagliardi.

Grande soddisfazione per Ciancaglini che continua a raccogliere soddisfazioni personali oltre ai buoni risultati ottenuti con la squadra della Promo Tennis Vasto nel campionato a squadre.