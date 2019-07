Torna "Shopping sotto le stelle": le date dell’apertura serale dei negozi nella Vasto antica

Quindici giorni di apertura serale per i negozi della Vasto antica. Torna Shopping sotto le stelle, l'iniziativa del Consorzio Vasto in centro, che raggruppa una settantina di esercenti, in collaborazione con l'amministrazione comunale.

"Con l’auspicio di avere un cuore della città sempre più vivace ed attraente e di facilitare gli acquisti durante la stagione estiva - spiega Marco Corvino, presidente di Vasto in centro - le attività commercialidel centro storico di Vasto proporranno SHOPPING SOTTO LE STELLE con l’apertura serale prolungata nei prossimi giovedì e venerdì di luglio (18-19-25-26) e per le seguenti date di agosto (1-2-7-9-12-13-14-22-23-29-30).

Il Consorzio auspica che l’iniziativa incontri il favore di tutti e possa essere un’ulteriore occasione per coloro che vorranno usufruire dell’accoglienza della nostra città in questi giorni d’estate".