Chiosco di frutta e verdura a fuoco in via Ciccarone, i carabinieri sospettano sia doloso

Gli investigatori sospettano sia doloso l'incendio che ha danneggiato un chiosco di frutta e verdura a Vasto.

Il rogo è scoppiato attorno alle 20.30 in via Ciccarone, una delle strade più trafficate della città. Le fiamme hanno aggredito la parte centrale del casotto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo e i carabinieri della Compagnia di Vasto.

I pompieri hanno provveduto a spegnere il rogo, evitando che potesse propagarsi all'intera struttura. I militari, agli ordini del maggiore Amedeo Consales, hanno aperto un'inchiesta, ipotizzando il gesto volontario compiuto da ignoti. Da verificare se esistono immagini della videosorveglianza in grado di aiutare gli inquirenti nelle indagini appena iniziate.