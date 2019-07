Al via le attività dello Juventus Club intitolato ad Andrea Marinelli e Cristian Salvatorelli

E' intitolato ad Andrea Marinelli e Cristian Salvatorelli il nuovo Juventus official fan club Vasto che "coinvolge la parte bianconera della città e dell’Alto Vastese nella sua interezza, proponendosi con spirito di collaborazione, lealtà e rispetto reciproco, valori preziosi e prioritari per chiunque si occupi di sport", come hanno spiegato i componenti del direttivo.

La nascita del club, da pochi giorni ricnosciuto ufficialmente dalla Juventus, parte da lontano e, già nelle prime settimane di lavoro, sono state raccolte circa 350 adesioni "rivelando un matrimonio perfetto tra l’entusiasmo del direttivo e le aspettative di tante persone che attendevano da tempo la nascita di un riferimento cittadino per la propria passione juventina".

Il direttivo guidato dal presidente Nicola Smargiassi ha voluto fortemente intitolare il club a due giovani vastesi, prematuramente strappati alla vita, che hanno sempre avuto una grande passione per lo sport ed il calcio ed erano grandi tifosi della Juventus. "Pur amando i tanti campioni bianconeri che nel corso della storia hanno fatto sognare i tifosi - spiega il direttivo - si è scelto di intitolare il Club a due ragazzi vastesi doc, Andrea Marinelli e Cristian Salvatorelli, che forse non lo potranno vivere fisicamente perché impegnati altrove, ma attraverso cui possiamo rendere eterna la traccia della loro passione, per sempre impressa negli occhi e nel cuore degli amici di una vita".

Al battesimo del club, nella sede della Società Operaia in vico Raffaello, erano presenti il sindaco Francesco Menna e gli assessori Giuseppe Forte - di provata fede bianconera - e Carlo Della Penna che hanno sottolineato la positività dell'iniziativa complimentandosi con i promotori che hanno operato a lungo per la nascita del club. Importante anche il legame con la Società Operaia. "Al di là della passione calcistica - ha sottolineato il presidente Gianni Menna - questo rappresenta un momento che arricchisce il panorama delle associazioni locali e sarà una crescita anche per il nostro sodalizio. Mi auguro che possa contribuire ad animare il centro storico, questa sede verrà utilizzata dai soci dello Juventus Club e non può che essere positivo".

Al nuovo club l'entusiasmo non manca. "Alla base del progetto tanto entusiasmo da parte di un gruppo di amici, la cui passione per la Juventus affonda le radici negli occhi bambini dei magici anni ’80, illuminati dalle inedite maglie gialle di Basilea e dallo storico pallone rosso fuoco che scioglieva la neve di Supercoppa, per poi riaccendersi negli anni ‘90, con una spettacolare Juventus finalmente sul tetto d’Europa e del mondo. Fino ai giorni nostri, da vivere tutti insieme #fino alla fine. È tanta l’attesa e l’emozione di portare lo stendardo di Andrea e Cristian negli stadi di tutta Italia, ma il nuovo J.O.F.C. Vasto vuole anche essere una rara e preziosa occasione per stare insieme fisicamente, convinti che la forza di un sorriso reale o di un abbraccio sincero è infinitamente più grande delle piatte e diffusissime icone digitali, certamente anch’esse ridenti, ma sempre uguali e spesso cliccate da chi magari ha un umore opposto. Quindi valori puri ed alti contenuti umani sono i fondamenti del nuovo Club, che offrirà, ai tifosi della Juventus di Vasto e del Vastese, non solo la possibilità settimanale di procurarsi qualche prezioso biglietto e partecipare a trasferte organizzate in direzione Stadium di Torino, ma anche la possibilità di fruire di vari servizi utili anche fuori dagli ambiti sportivi. Per maggiori informazioni, dettagli e per scoprire gli altri vantaggi, si può seguire il Club e la campagna di tesseramento 2019/20 (“Unisciti a noi”) sui Social fb e instagram".

Il direttivo

Presidente: Nicola Smargiassi; Vice Presidente: Francesco Fioravante; Segretario: Davide Di Marco; Tesoriere: Fabrizio Gattella; Cassiere: Luca Asci; Avvocato: Licia Fioravante; Commercialista: Franco Di Monteodorisio; Immagine e Grafica: Marco Massone; Referenti Comunicazione: Gilberto Colanzi e Massimo D’Ermilio; Team Manager: Roberto Manfredi; Special Supporter: Nicola Marinelli.

Per ulteriori informazioni: jofcvasto@gmail.com