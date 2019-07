Torna la Festa di San Pio in contrada Pallano

Rinviata a domani a causa delle avverse previsioni meteo, si svolgerà domani, domenica 14 luglio 2019, in contrada Pallano a Villalfonsina, la Festa di San Pio.



Il programma prevede la messa delle ore 19 e, a seguire, la Sagra del coniglio contadino addolcito con sfogliatelle alla villese e accompagnato dalla serata danzante con l'orchestra Allegra compagnia.



"Nel pieno dell'estate, vi vogliamo deliziare con una delle specialità nate in contrada Pallano a Villalfonsina", dice Giuliano Travaglini, uno degli organizzatori. "Un progetto sposato con passione e dedizione, con tanti amici, nel luglio 1997 con la Sagra del coniglio ripieno contadino. In questa occasione, verrà celebrata una santa messa nel piazzale San Pio dove, sempre nel 1997, abbiamo realizzato una chiesa proprio in onore del Santo". La finalità dell'iniziativa è "mettere in evidenza i prodotti del territorio e incentivare la promozione di esso e il turismo. La sagra inizierà alle 20.30. Ci mettiamo il cuore e l'amore per la nostra terra".