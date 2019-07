Campo scuola della parrocchia San Nicola, "Dio ha posto un talento nel cuore di ognuno"

Questo è stato “il motto” che ha accompagnato il campo scuola 2019 della parrocchia San Nicola di San Salvo.

Immersi nel meraviglioso frammento di creato che sono le Dolomiti i bambini, i ragazzi e i giovani della Parrocchia accompagnati da don Beniamino e da una parte dei loro educatori di Azione Cattolica, catechisti e adulti impegnati nella pastorale della comunità, hanno alternato momenti di preghiera, di riflessione, di gioco e di cammino in montagna, sempre avendo come motivo portante la ricerca del talento che il Buon Dio ha posto nel cuore.

“Ognuno di voi ha un talento meraviglioso, cercatelo con attenzione, ponetevi in ascolto di ciò che Gesù vi dice e scoprirete lo stupendo progetto che potete realizzare con la vostra vita – ha detto a tutti don Beniamino durante la Santa Messa di apertura nella Basilica di Sant’Antonio di Padova – questi giorni insieme saranno uno spazio per condividere momenti di amicizia, di fatica e di gioia, ma saranno anche un tempo eccezionale in cui potrete godere della Bellezza del Creato e della Bellezza della Parola di Dio che spezzeremo insieme ogni sera”.

"Siamo in dirittura di arrivo, prepariamo le valigie e tra i panni poniamo anche tutto quanto questo campo ci ha insegnato: il camminare insieme, rispettando il passo di tutti, che allieva la fatica e dona la possibilità di condividere la gioia del riuscire ad arrivare in vetta, il sedersi ogni giorno alla Mensa del Signore per affidare a Lui ogni sogno custodito nel cuore, il vivere con gli altri che il Signore ci ha posto al fianco imparando ad apprezzare il tanto che in ognuno c’è rinunciando a mettere sempre noi stessi per primi, l’ascoltare anche dalla voce di coloro che scelgono nel servizio di 'operare' in parrocchia quegli insegnamenti che possono essere tanto di aiuto alla crescita".

"Un grazie come sempre va ai genitori per la fiducia e ai bambini e ai ragazzi per la gioia, per la spontaneità e per la dolcezza che mettono nell’affidarsi e nel dare la mano quando non ce la fanno.

Un grazie a tutti gli accompagnatori, ma uno in particolare va agli educatori ACR per la passione che mettono nello stare con i più piccoli, per il tempo che hanno dedicato a preparare giochi, sorprese e la meravigliosa caccia al tesoro notturna dell’ultimo giorno, loro sono il seme buono che cresce e che speriamo sarò un giorno Quercia forte per questo mondo che ha tanto bisogno di Amore".

"L’ultimo grazie va alle tante famiglie e alle tante attività commerciali ed imprenditoriale che ci sostengono durante l’anno e soprattutto in occasione del campo scuola, mai ci stancheremo di dire che scegliere di investire e sostenere la crescita dei giovani è un bene per tutta la comunità e per questo vogliamo ringraziare in particolare i Supermercati Raspa di via Trignina 95 per le sacche e le borracce e Metamer srl con il suo Ad Nicola Fabrizio per il meraviglioso dono delle magliette che grazie a lui anche quest’anno abbiamo potuto regalare a tutti i partecipanti del campo... e così... una Croce composta di Parole di Gesù ha colorato il bianco che ha vestito in un pomeriggio di sole i 96 cuori di queste Dolomiti, a significare di non avere paura di lasciare entrare Gesù nel nostro cuore".

Parrocchia San Nicola Vescovo, San Salvo