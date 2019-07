Attivata la ricognizione dei danni occorsi a privati e soggetti economici di Vasto

Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) è tornato a riunirsi questa mattina, presso la Sala del Gonfalone di Palazzo di Città, presieduto dal primo cittadino Francesco Menna.

Prosegue, in queste ore, l’attività di verifica delle strutture comunali e degli edifici pubblici (scuole, biblioteche, impianti sportivi, uffici di competenza comunale) oltre che delle numerose realtà storico-architettoniche del centro storico cittadino: notevoli, infatti, sono le criticità registrate. Al contempo il Servizio “Manutenzione e Servizi” ha attivato una serie di interventi di ripristino della sicurezza stradale nei tratti veicolari che hanno subìto i maggiori danneggiamenti.

Intanto la Villa Comunale, dopo la pulizia straordinaria condotta, è stata riaperta al pubblico.

In recepimento delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale d’Abruzzo e dalla Protezione Civile Regionale, è stato disposto l’avvio dell’attività di ricognizione dei danni occorsi al patrimonio pubblico e privato, propedeutica alla richiesta al Governo, da parte della stessa Giunta Regionale, della dichiarazione dello stato di calamità naturale.

Le analisi svolte dal personale tecnico, unitamente alle autocertificazioni che i cittadini potranno presentare entro il 18 luglio prossimo, saranno trasmesse alla Regione per le valutazioni di propria competenza.

A conclusione della riunione il Sindaco Menna ha precisato quanto segue: “La Regione ha predisposto moduli per la ricognizione dei danni subiti rivolti a privati, attività agricole ed attività economiche e produttive. Tali schede, scaricabili dal sito ufficiale del Comune, dovranno essere compilate e fatte pervenire a questo Comune entro e non oltre il 18 luglio 2019 tramite PEC (comune.vasto@legalmail.it) o consegna a mano all'ufficio protocollo sito in Piazza Barbacani, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e il giovedì anche dalle 15:30 alle 17:30”.

“Corre l’obbligo di precisare - ha aggiunto l’Assessore alla Protezione Civile Gabriele Barisano- che, così come indicato dalla Regione Abruzzo, le segnalazioni che giungeranno non costituiscono riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti. A tal fine, dunque, la ricognizione che stamane è stata avviata è fondamentale per capire l’entità economica presuntiva dei danni registratisi”.

“Il C.O.C. - ha concluso Menna- come concordato con i competenti Enti sovracomunali, resterà attivo, in ragione del previsto peggioramento, nelle prossime ore, delle condizioni meteo”.