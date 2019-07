A Villalfonsina è tempo di mountain bike con il Trofeo Il Re della Cantina

Con l'estate inizia l'entusiasmo per le gite fuoriporta: ecco una bella alternativa alle solite scampagnate all'aperto!

Per gli amanti della mountain bike sabato 13 luglio gli organizzatori di Polisportiva Casalbike, Team Iachini Cycling e Pro Life Chitten Team sono pronti a mettere in cantiere la prima edizione del Trofeo Il Re della Cantina di cross country valevole come prova del circuito I Sentieri d’Abruzzo sotto il marchio Uisp Settore di Attività Ciclismo Abruzzo e Molise.

A Villalfonsina si gareggia su un percorso di 6,5 chilometri con 150 metri di dislivello quasi totalmente sterrato sulle splendide colline villesi a poca distanza dal mare.

Con la quota di iscrizione fissata a 18 euro (chip compreso), il ritrovo alle 15:00 presso a Contrada Pallano di Villalfonsina (all’interno della struttura il Re della Cantina) e la partenza alle 16:00, le premesse organizzative e lo scenario sono tra i più interessanti per questo appuntamento inedito della mountain bike abruzzese dove sono attesi ancora una volta gli specialisti delle ruote grasse.