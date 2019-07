Condotte colabrodo, di Michele Marisi: "In via Madonna dell’Asilo da due giorni acqua per strada"

Terza perdita d'acqua nel giro di due settimane sulle strade di Vasto. Prima in via Pescara, poi in via Gargano a Vasto Marina, oggi in via Madonna dell'Asilo. La prima e la terza nel giro di poche centinaia di metri.

"Da due giorni - fa notare Marco di Michele Marisi, segretario cittadino di Fratelli d'Italia - su via Madonna dell'Asilo, esce incessantemente acqua, da accertare di quale natura, da un tombino posto sulla strada, peraltro alzatosi e transennato. Se si trattasse di acqua di condutture che servono le abitazioni, si starebbero disperdendo centinaia e centinaia di litri di potabile. Se fossimo di fronte, invece, alla rottura di una condotta per la raccolta delle acque piovane, il danno che questa perdita sta arrecando, compreso lo sbriciolamento dell'asfalto, imporrebbe un intervento tempestivo".