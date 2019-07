"Preghiamo per don Stellerino come lui continua a pregare per noi"

Da un fedele della parrocchia di San Pietro rivolge un pensiero per il parroco, don Stellerino D'Anniballe:

"Per tutto c'è un momento... ci ricorda l'Ecclesiaste... E per don stellerino è il momento del silenzio e della sofferenza; un sacerdote che ha speso la vita vicino ai malati ora sta sperimentando in una lucida accettazione la malattia e l'anzianità e ci parla della sua ultima idea, Misericordia tv, ci chiede di non farla morire. Non pensa a sé: fino all'ultimo respiro pensa ai tanti malati che potrebbero sentire una buona notizia. Insieme preghiamo per lui come lui continua a pregare per noi. In un abbraccio di fede che supera il tempo e lo spazio per radicarsi nella luce eterna viviamo in comunione con te".