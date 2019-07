Via San Rocco, così la strada di una zona in espansione è diventata la via delle discariche abusive

C'è anche chi ha fatto una bella cena a base di cozze e ha deciso di buttare qui, a neanche due metri dalla strada, decine e decine di gusci.

Via San Rocco, nel tratto nord, quello non ampliato, né illuminato, sta diventando la strada delle micro discariche abusive. Dall'immondizia domestica ai copertoni, passando per gli scarti (tanti) dell'edilizia: tutto disseminato qua e là lungo la strada e le traverse che portano alle abitazioni private.

E poi l'ex cantiere della galleria ferroviaria che attraversa il sottosuolo di Vasto. Un'area allestita alla fine degli anni Ottanta per mezzi e attrezzature per la costruzione del tunnel inaugurato nel 2004. Oggi è diventata un immondezzaio. I residenti di via San Rocco si augurano che anche qui arrivino controlli e bonifiche in corso in altre contrade.