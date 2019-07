Nel centro storico il doppio appuntamento: Notte dei Saldi e Piazze della Musica

La Notte dei Saldi e Le Piazze della Musica: negozi aperti e spettacoli nel centro storico di Vasto domani, giovedì 11 luglio, nella doppia iniziativa nata dalla collaborazione tra Consorzio commerciale Vasto in centro e amministrazione comunale.

"Con l’auspicio - dice Marco Corvino, presidente del consorzio Vasto in centro - di avere un cuore della città sempre più vivace ed attraente e di facilitare gli acquisti in occasione dei saldi, le attività commerciali del centro storico di Vasto, in concomitanza con l’evento Le Piazze della Musica, proporranno la La Notte dei Saldi con l’apertura straordinaria fino alle ore 23 di giovedì 11 luglio.

Il Consorzio auspica che l’iniziativa incontri il favore di tutti e possa essere un ulteriore richiamo per coloro che vorranno usufruire dell’accoglienza della nostra città in questi giorni d’estate".