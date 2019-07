Estate Scernese 2019: "Sarà una stagione ricca di eventi"

E' stato diffuso oggi alla stampa il calendario degli appuntamenti estivi di Scerni, per una stagione "ricca di eventi e manifestazioni, all'insegna del divertimento e della convivialità". Ci saranno appuntamenti dedicati al gusto, come il Festival della Ventricina (in programma il prossimo weekend) e le ormai tradizionali "Li Ruelle de Lu Paese" (11-12 agosto). Cofermatissimi il Gran Carnevale Estivo (7 agosto) e la Rassegna musicale "Musica in collina".

Scarica il calendario - CLICCA QUI

Dal sindaco Alfonso Ottaviano e dagli amministratori del Comune di Scerni l'invito a partecipare agli eventi dell'estate organizzati in collaborazione con le Pro Loco e le associazioni.