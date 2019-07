In azione sul lungomare la gang dei ladri di scooter

La gang dei ladri di scooter colpisce nel weekend sulla riviera di Vasto.

Il raid è di domenica scorsa. Giornata torrida, migliaia di persone sulla spiaggia di Vasto Marina. Tanti turisti e vastesi in acqua per un bagno rinfrescante in un fine settimana in cui la colonnina di mercurio è salita ben al di sopra dei 30 gradi, unita a un'umidità opprimente.

I ladri ne hanno approfittato. Una lettrice segnala a Zonalocale furti di alcuni motorini in lungomare Duca degli Abruzzi. I carabinieri confermano di aver ricevuto denunce per un furto messo a segno e un altro solo tentato da ignoti. In corso le indagini per risalire alla loro identità.