Tubo rotto, la perdita dura oltre 24 ore. Spiaggia senz’acqua per mezza giornata

Mezza giornata senz'acqua, stamani, sulla riviera di Vasto. I lidi balneari sono rimasti a secco per diverse ore durante i lavori di riparazione di una condotta scoppiata in via Gargano, all'altezza di un tombino da cui è fuoriuscita acqua per oltre 24 ore, tra le 4 del mattino di domenica e stamani, quando la Sasi ha tappato la falla.

Negli stabilimenti balneari la mattinata è stata difficile: in una mattinata tra le più torride di questa prima parte dell'estate, neanche una goccia d'acqua dai rubinetti. E neanche dalla fontana a colonna che si trova di fianco alla Medicina turistica. Alcuni bagnanti, contrariati, hanno contattato Zonalocale. "Non abbiamo chiuso l'erogazione", spiega Gabriele Barisano, assessore comunale ai Servizi. "L'acqua non c'era perché era in corso la riparazione".

Nei giorni scorsi, un'altra condotta si era lesionata in via Pescara proprio nelle ore in cui era sospesa l'erogazione idrica, razionata da giugno in diversi quartieri della città. Contrada Pagliarelli, nella zona nord di Vasto, era rimasta senz'acqua per cinque giorni consecutivi.