Beach 1, Felice Sette e Paolo Di Silvestre fanno il bis sulla spiaggia di Vasto

Felice Sette e Paolo Di Silvestre fanno il bis sulla spiaggia di Vasto conquistando la vittoria nel torneo della serie Beach 1 andato in scena nel fine settimana sui campi del Lido Sabbia d'oro. Dopo il successo ottenuto due settimane fa, Sette e Di Silvestre si sono imposti dopo un torneo di altissimo livello battendo in finale Lorenzo e Stefano Bramante per 2-0 (21-17/21-13). I due fratelli torinesi sono stati premiati per il loro fair play e la loro condotta impeccabile.

In semifinale i vincitori avevano superato Emiliano Manni e Luca Colarberardino, della Beach Volley Roma, che poi hanno conquistato il terzo posto per il ritiro - causa infortunio, della coppia formata da Francesco De Luca e Matteo Bertoli.

Questa tappa giocata sulla spiaggia vastese davanti ad una buona cornice di pubblico, ha visto la partecipazione di 24 coppie provenienti da tutta Italia e di grande spessore, vista l'assenza di altri tornei Beach 1 ed escluso il Campionato Italiano assoluto a Cagliari. Sono stati due giorni di spettacolo sulla sabbia con l'organizzazione impeccabile della Beach On guidata dal tandem Di Risio-Amorosi. "Siamo molto soddisfatti per la riuscita del torneo e siamo già al lavoro per il prossimo appuntamento, in calendario nel weekend 20-21 luglio, sui campi del Lido Acapulco del presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina, Massimo Di Lorenzo".