62mila euro per il nuovo tetto della scuola "S. Lucia" di Vasto

"Gli interventi per un importo complessivo di circa 62mila euro saranno appaltati nei prossimi giorni dall’ufficio Servizi e manutenzioni del Comune di Vasto”. È quanto comunica l’assessore alle politiche scolastiche Anna Bosco.

Con delibera di giunta comunale n. 195 del 28 giugno 2019 è stato approvato il progetto tecnico che prevede la rimozione e la sostituzione della vecchia guaina ammalorata con una nuova copertura, la sostituzione dei canali di gronda e opere sui cornicioni a causa dell’evidente problema della tenuta delle acque piovane. Responsabile del procedimento è l’ing. Francesca Gizzarelli coadiuvata dal supporto tecnico del geom. Nicola Zaccardi.

“Dopo i sopralluoghi effettuati nei mesi scorsi con i responsabili degli uffici tecnici comunali si è riscontrato, così come anticipato dalle maestre, la necessità di procedere al risanamento totale della copertura del tetto a causa della presenza di infiltrazioni d’acqua all’interno della scuola. Per questo ci siamo subito attivati nella ricerca della copertura finanziaria per garantire nel più breve tempo possibile l’intervento. Ricordiamo inoltre che entro la fine dell’estate saranno appaltati anche i lavori di miglioramento sismico della scuola grazie al lavoro che sta portando avanti l’ufficio Lavori pubblici del Comune di Vasto” ha dichiarato l’assessore Anna Bosco.