Lega Volley Summer Tour, a Vasto Marina si assegna la Coppa Italia di Sand Volley

Seconda e decisiva giornata per la tappa di Vasto della Lega Volley Summer Tour con le sfide che assegneranno la 21ª Coppa Italia di Sand Tour. Nell'appuntamento organizzato da Lega Pallavolo Serie A femminile e Master Group Sport si gioca nella formula del 4 contro 4 con le squadre della serie A femminile pronte a darsi battaglia anche sulla sabbia.

Ieri, nel villaggio allestito nei pressi del Lido Fernando, in lungomare Duca degli Abruzzi, le sei formazioni in lizza per il trofeo tricolore si sono affrontate in sfide all'ultimo punto fino a delineare le quattro finaliste, in campo questa mattina per definire chi andrà in finale.

Nelle semifinali si sono scontrate VBC Apis Casalmaggiore contro la Agricola Zambelli Millenium Brescia, mentre dalla parte opposta del tabellone sarà sfida tra la Saugella Team Monza e la P2P Smilers Baronissi. Ad avere la meglio, guadagnandosi l'accesso in finale, sono state le squadre di Brescia e Baronissi.

Oggi, pomeriggio, in un clima di festa e divertimento, con musica e tanti gadget per i partecipanti, alle 16.30 la finale per il 3°-4° posto, a seguire la finalissima che decreterà la vincitrice della Coppa Italia 2019.