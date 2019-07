Andrea Iannone chiude al 13° posto nel gran premio di Germania

Tredicesimo posto per Andrea Iannone nel Gran Premio di Germania. Il pilota vastese dell'Aprilia partiva dal 16° posto in griglia, consapevole di quanto fosse difficile una rimonta. Davanti a tutti Marquez ha fatto una gara in solitaria conquistando la decima vittoria consecutiva sul circuito del Sachsenring. Dietro di lui Vinales e Crutchlow. Marquez continua a dominare anche nella classifica mondiale.

Ora la MotoGp avrà un mese di pausa per tornare in pista il 4 agosto in Repubblica Ceca. Iannone e l'Aprilia continueranno a lavorare per proseguire nel percorso di crescita di questa stagione sperando di poter affrontare con maggiore fiducia la seconda parte della stagione.

L'ordine di arrivo: Marquez, Vinales, Crutchlow, Petrucci, Dovizioso, Miller, Mir, Rossi, Morbidelli, Bradl, Rabat, P.Espargaro, Iannone, Nakagami, Abraham, Syahrin, Bagnaia, Oliveira.