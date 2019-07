Teste di animali in mare e per strada: due ritrovamenti a San Salvo Marina e sulla Fondovalle Cena

Una testa di cinghiale ritrovata due giorni fa in mezzo alla strada. Un'altra testa, di suino anch'essa, in riva al mare oggi pomeriggio.

La prima segnalazione è arrivata l'altroieri da Furci, dove non è passata inosservata agli automobilisti in transito la presenza di una testa mozzata di cinghiale in mezzo alla Fondovalle Cena.

Oggi pomeriggio, passeggiando a riva, i bagnanti hanno trovato in acqua una testa, già in stato di decomposizione, di un suino. La presenza della carcassa è stata segnalata al servizio veterinario della Asl per attivare le necessarie procedure di rimozione.