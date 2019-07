In Germania Andrea Iannone scatterà dalla 16ª posizione in griglia

Andrea Iannone scatterà dalla 16ª posizione nel gran premio di Germania. Sul circuito del Sachsenring i piloti della MotoGp hanno dato battaglia nei turni di qualifiche con la pole position andata al "solito" Marquez. Iannone con la sua Aprila non è riuscito a centrare l'accesso nella Q2, obiettivo che sembrava alla portata dopo i primi turni di prove, e si è dovuto così accontentare della 16ª posizione.

Domani, nel gran premio, proverà a recuperare posizioni cercando di disputare una buona gara come accaduto una settimana fa quando era riuscito a chiudere al 10° posto. "Su questa pista ci stiamo trovando meglio di quanto mi aspettassi - ha commentato Iannone -. Purtroppo il limite più grande è stata la qualifica, dove abbiamo accusato un distacco elevato. Confermo quanto già detto, ovvero che la gestione delle gomme sarà la chiave della gara di domani. Non sarà facile, non abbiamo ancora deciso quali mescole utilizzare perché dobbiamo analizzare bene tutti i dati".

La griglia di partenza: Marquez, Quartararo, Vinales, Rins, Miller, Crutchlow, Morbidelli, P. Espargaro, Mir, Nakagami, Rossi, Petrucci, Dovizioso, Bradl, A.Espargaro, Iannone, Bagnaia, Syahrin, Zarco, Oliveira, Abraham, Rabat.