A Lignano la Vastese Beach Soccer sconfitta dalla Sicilia, oggi sfida con l’Entella

A Lignano arriva la prima sconfitta della Vastese Beach Soccer nella Poule Promozione della Serie Aon 2019. I biancorossi, dopo le tre sfide vinte nella prima tappa di Viareggio, ieri hanno ceduto il passo alla Sicilia, formazione con cui condividevano il primo posto in classifica.

Alla Beach Arena di lungomare Trieste Cianci e compagni, pur disputando un'ottima gara, sono stati sconfitti 5-3 scivolando al secondo posto in coabitazione con il No Name Nettuno. Nella sfida con la Sicilia la Vastese BS ha chiuso il primo tempo 1-1, con gol di Maccione.

Nel secondo tempo la squadra siciliana ha realizzato due gol spettacolari chiudendo poi sul 4-1. La Vastese BS ha provato a reagire con le reti di Maccione e Di Foglio ma, al triplice fischio dell'arbitro, il risultato era di 5-3 per la Sicilia.

"E' stata una partita avvincente e molto combattuta - ha commentato il presidente Nicola Ciappa -. Peccato per il secondo tempo in cui loro sono riusciti a scappare avanti grazie a dei gran gol. Cercheremo di rifarci già nella sfida con la Virtus Entella e poi domenica contro la No Name Nettuno. Noi daremo il massimo per arrivare alle finali di Catania".

La Vastese BS tornerà in campo oggi, alle 16, contro la Virtus Entella e domenica alle 16.45 contro la No Name Nettuno, con diretta su Sky Sport. Nel prossimo fine settimana, poi, terza tappa della Poule Promozione a San Benedetto del Tronto.