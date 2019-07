Vela, tre giovani atleti vastesi si qualificano ai Campionati italiani

Grandi soddisfazioni per i giovani allievi del Circolo nautico di Vasto. Tre piazzamenti per Stefano Troiano e Giovanni Palisi nella categoria Juniores e Davide Di Lello tra i Cadetti nella selezione interzonale, svoltasi nei giorni scorsi a Termoli, per le qualificazioni ai Campionati italiani, in programma a fine agosto a Reggio Calabria

Troiano, Palisi e Di Lello si sono qualificati per la competizione nazionale. La partecipazione degli atleti del Circolo presieduto da Nicola Matrovincenzo è stata arricchita dalla consegna, da parte del responsabile regionale Fiv (Federazione italiana vela), Domenico Guidotti, del Trofeo Kinder 2018 a Stefano Troiano per il secondo posto che l'atleta vastese ha raggiunto in questa importante manifestazione a risonanza nazionale.