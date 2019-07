Graffiti in Blu, le Isole Tremiti "a colori" a tempo di musica

Bilancio più che positivo per l'edizione 2019 di Graffiti in Blu, l'appuntamento che ha portato arte e musica, nel segno della cultura hip hop, alle Isole Tremiti. Writers e musicisti si sono incontrati a San Domino nell'evento di arti figurative e musicali con il patrocinio del Comune delle Tremiti, della locale Pro Loco e del Parco Nazionale del Gargano in collaborazione con l'Associazione di Promozione Sociale Hip Hopera Foundation.

Tra i progatonisti i writers Skard e Torbi da Manfredonia, Keno, Onem e Snooby da Vasto, Norh da Termoli, Mace e Meblo da Ancona, Nos, Arkam Dean da Campobasso. E poi la musica che ha avuto come protagonista Speaker Cenzou con Il Nucleo (Pepp-Oh, Oyoshe, Simona Boo e O'Luwong). Direttore artistico di Graffiti in Blu è stato Tony Joz affiancato da Riccardo Trombetta.

Chi arriverà alla Tremiti sarà ora accolto dai bei graffiti realizzati sul molto nella due giorni di evento con lo scopo "di porre il seme di un evento che possa sensibilizzare nel tempo i cittadini, i turisti e tutti coloro che usufruiscono delle meraviglie paesaggistiche e culturali di questo piccolo ma prezioso angolo dell'Adriatico, a tematiche care alla vollettività tutta".