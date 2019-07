"Via Adriatica, i lavori di consolidamento sono immediatamente appaltabili"

I lavori per il consolidamento di via Adriatica sono immediatamente appaltabili. Lo comunica l'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Forte, dopo che il Ministero dell'Ambiente ha stanziato 370mila euro destinati a mettere in sicurezza la porzione di costone orientale antistante la chiesa di Sant'Antonio, lungo la balconata panoramica della città.

“Una bellissima notizia - ha commentato il sindaco di Vasto, Francesco Menna - per la nostra città che finalmente potrà avere i fondi necessari, per realizzare i lavori, che consentiranno di riaprire la scalinata che collega Via Adriatica al Parco delle Lame”.

“Un progetto partito nel 2015 - ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Forte - che prevede la messa in sicurezza della scalinata il cui ingresso, chiuso da tempo, si trova a pochi passa dalla chiesa di Sant’Antonio di Padova. Il progetto, realizzato dall’Ing. Silvestri di Atessa e seguito dal Settore Lavori Pubblici, è già definitivo ed esecutivo, immediatamente appaltabile. Abbiamo controllato in questi anni passo passo le fasi della progettazione e l’iter burocratico , lavoro che ora trova compimento con il finanziamento del Ministero”.