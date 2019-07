"Più strisce blu per consentire abbonamenti a prezzi bassi". Arriva l’app per trovare parcheggio

È stato un errore iniziale nella registrazione delle tariffe sui parcometri a ritardare di un giorno e mezzo l'avvio della sosta a pagamento a Vasto Marina. Lo ha spiegato l'amministratore delegato della Trotta bus services spa nella conferenza stampa di stamani, convocata dall'amministrazione comunale per presentare la società che si è aggiudicata l'appalto e i nuovi servizi. Nel giro di qualche giorno, verrà aperto anche l'ufficio abbonamenti previsto dal contratto.

LE TARIFFE - "Per residenti e titolari di attività produttive e commerciali del centro abitato - si legge in una nota del municipio - è prevista la possibilità del rilascio di abbonamento annuale a tariffa agevolata. Il costo annuale è di 100 euro. L’abbonamento giornaliero invece avrà il costo di 5 euro, quello settimanale 26 euro e il mensile 76 euro. A Vasto Marina l’abbonamento stagionale per i residenti costerà 40 euro, il giornaliero 6 euro. Per i non residenti, l’abbonamento stagionale costerà 150 euro, il mensile 100 euro, il settimanale 30 euro e il giornaliero".

In questa intervista video, Mauro Trotta, amministratore delegato della Trotta bus service spa, spiega i motivi dei disguidi dei primi giorni e annuncia le novità:





“Sono tante - ha commentato il sindaco, Francesco Menna - le novità di quest’anno per le strisce blu c’è una nuova ditta, vincitrice di bando, a cui è stata affidata la gestione. La possibilità di abbonamento anche per residenti e altro ancora che è stato espressamente richiesto dall’amministrazione comunale per la nostra città che in estate raggiunge fino a centomila abitanti”.

Gabriele Barisano, assessore comunale alla Viabilità, risponde alle polemiche di questi giorni e spiega perché è aumentato il numero dei parcheggi a pagamento: