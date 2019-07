Nuova viabilità a Vasto Marina, appaltati i lavori per segnaletica e semaforo da riprogrammare

Appaltati i lavori. Annunciati agli inizi di maggio, inizieranno a breve gli interventi per la nuova regolamentazione del traffico all'ingresso di Vasto Marina e la necessaria riprogrammazione del semaforo di via Donizetti.

Poco meno di 14mila euro. Sarà questa la spesa complessiva che il Comune di Vasto sosterrà per realizzare il suo progetto finalizzato a snellire il traffico, accorciando i tempi di attesa (con conseguente formazione di lunghe code nei mesi estivi) davanti al rosso.

I lavori sono stati affidati dal settore Urbanistica e Servizi del municipio tramite "trattativa diretta" e "secondo le regole e le modalità proprie del Mepa", il mercato elettronico della pubblica amministrazione, all'impresa Teknosignal srl unipersonale, invitata "a formulare apposita offerta - si legge nella relazione tecnica allegata alla determina dirigenziale - per la realizzazione di segnaletica stradale e riprogrammazione dell'impianto semaforico a Vasto Marina", "ponendo come importo da ribassare la somma di 11mila 600 euro". La Teknosignal srl unipersonale di Moscufo ha formulato la propria offerta, con un ribasso di 200 euro, "un importo di 11mila 400 euro oltre Iva", per complessivi 13mila 908 euro.