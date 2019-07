"Pollutri Bella d’Estate 2019": presentate le attività in programma per la bella stagione

L'amministrazione comunale di Pollutri ha presentato il calendario delle manifestazioni estive 2019, denominato Pollutri Bella d'Estate 2019.

"Un ricco cartellone di eventi enogastronomici, di intrattenimento, culturali, musicali e sportivi – spiega il neosindaco Nicola Mario Di Carlo – che si snoderanno lungo vari punti del paese. L'amministrazione ringrazia per la collaborazione tutte le associazioni e tutte le attività presenti a Pollutri. Fiduciosi di soddisfare le vostre esigenze, auguriamo a tutti una serena e divertente estate. Un grazie particolare a tutti coloro che si impegnano per la valorizzazione del nostro territorio e per la salvaguardia delle nostre tradizioni".

Per info su tutti gli eventi in programma si può seguire la pagina facebook del comune di Pollutri

LUGLIO

01-14: 2° TORNEO CALCIO A 5

A cura di Pollutri Calcio a 5 e La Locanda dei Sapori, presso La Locanda dei Sapori

05: PIZZERIA K “APERICENA A BASE DI PESCE”

Ore 20,30 Orto di San Nicola con Marco Carosella

06/07: “MA A STA’ CAS’ SI MAGN’ O N’SI MAGN’?”

Gruppo Teatrale dell‘Azione Cattolica (Ore 21,00)

07: FESTA UNIONE DEI MIRACOLI

Villanfonsina

10: BLUE’S’PIRIT FEAT JANIS J. WINTER & PERCUSSION

Ore 21,00 Concerto in Piazza Giovanni Paolo I

12/13: “SOLO CICCIA! ARROSTICINI E VITELLO ALLA BRACE”

Macelleria “La Pecora Nera”, Ore 20,30 Piazza Giovanni Paolo I

14: “GUIDE VISIVE DELLA CITTÀ”

a cura dell’Associazione “Il Canestro di Frutta”. Ore 19,30 Piazza Giovanni Paolo I

15/16: FESTA DELLA MADONNA DEL CARMELO

Contrada Piana Paradiso

19: PIZZERIA K “GIRO PIZZA” Jazz Ensemble Social Club

Ore 21,00 Orto di San Nicola

20: FESTA INTERREGIONALE DELL’ISCRITTO FIM-CISL Abruzzo - Molise

Riserva Naturale Bosco don Venanzio

21: “DI...VINO IN MUSICA”

Degustazione dei bianchi di “San Nicola” a cura dell’AVIS di Pollutri

Ore 21,00 Orto di San Nicola

24/28: 20* EDIZIONE “FESTA AL BOSCO”

a cura della Consulta Giovanile. Riserva Naturale Bosco don Venanzio

28: TRAKKING PARCO DELLA MAIELLA

a cura di Andrea Carlucci

30: “LA BADANDE È NA COSA SANDE”

Compagnia teatrale casalese “Ugo Zimarino”

Ore 21,00 Piazza Giovanni Paolo I

31: 11ª FESTA IN PIAZZA “I Sempre Giovani”

a cura del Centro Anziani “F. Cieri”

Menù dei Sapori contadini con ‘Gnuccun a la Trescatore e Porchetta alla Pollutrese’

Ore 21,00 Piazza Giovanni Paolo I

AGOSTO

01: PIZZERIA K “APERICENA SFIZI DI MARE E MONTI”

Ore 20,30 Orto di San Nicola

02: SERATA DEL RICORDO

a cura dell’Ass. Naz. Combattenti e Reduci. Ore 21,00 Orto di San Nicola

03/04: 39ª EDIZIONE SAGRA DELL’UVA E DEL VINO

Cantina Sociale San Nicola

05: 20ª EDIZIONE “POLLUTRI SOTTO LE STELLE”

Esibizione di Talenti e non...

A cura di M. Carmela Albanese e della PRO LOCO. Ore 21,00 Piazza Giovanni Paolo I

07: “FOLKLORE E STUPORE” Rassegna di Cori

a cura del Centro Anziani “I Sempre Giovani”

08: DARIO LEONE e PIETRO LALLA Live “IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA”

Tributo acustico della canzone d’autore. Ore 21,00 Piazza Giovanni Paolo I

09/10: 2ª EDIZIONE “MASTRO BIRRAIO IN FESTA”

Stand gastronomici a cura della PRO LOCO

11: FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN ROCCO

Piazza Giovanni Paolo I

12: FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT’ANTONIO

Piazza Giovanni Paolo I

13: PAESE IN FESTA “MUSICA & ...”

5* edizione a cura della Consulta Giovanile. Ore 20,00 Centro Storico

18: 17° RADUNO MOUNTAIN BIKE

Ore 9,00 Piazza Giovanni Paolo I

18: DON ELIO BENEDETTO Sacerdote e Cantautore

Ore 18,30 Santa Messa

Ore 20,30 Concerto in Piazza Giovanni Paolo I

24: 5ª EDIZIONE “VILLA DEI BALOCCHI”

Attività per bambini a cura della PRO LOCO

Ore 17,00 Villa Comunale

25: 2° TROFEO “MEMORIAL DOTT. ALDO d’IPPOLITO”

Ore 18,30 Centro Sportivo dott. Aldo d’Ippolito

31: “INCONTRIAMOCI NEL BUIO DELLA NOTTE E SCOPRIAMO UN NUOVO PERCOSO”

Serata di beneficenza a cura del Gruppo Unitalsi di Pollutri

Ore 20,30 Piazza Giovanni Paolo I

SETTEMBRE



07: “LA NOTTE DEI BAMBINI”

a cura de “L’Isola che non c’è”

Giochi, attività, Laboratori, Gelati per tutti i bambini

Ore 20,30 Scuola rurale c.da Colledonne

29: FESTA DI SAN MICHELE

Piazza Giovanni Paolo I