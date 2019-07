Parcometri non funzionanti: la sosta a pagamento slitta a domani

Parcometri spenti, stamani, a Vasto Marina. Annunciata per oggi, l'intrata in vigore della sosta a pagamento è rinviata a domani. Molti automobilisti, temendo contravvenzioni, hanno chiesto come fare a pagare. Gli oltre 700 stalli a strisce blu della riviera, per oggi, 1° luglio, saranno gratuiti.

“Il numero dei parcheggi a pagamento è aumentato rispetto allo scorso anno. Una scelta doverosa - sostiene l'assessore alla Viabilità, Gabriele Barisano - poiché finora era a pagamento solo l’area della zona nord e quella sud del Lungomare, mentre quella del centro era ancora in parte gratuita. Sono tuttavia garantiti i posti con strisce bianche nelle traverse del Lungomare Cordella e nelle piazzette vicine. Tra le novità di quest’anno ha concluso l’assessore Barisano ricordiamo che sarà possibile sottoscrivere abbonamenti anche per Vasto città. Si potrà pagare attraverso i parcometri installati nelle vicinanze dei parcheggi o tramite Smartphone registrandosi al sito https://www.trotta.it/rp.aspx?p=vasto&m=1 ”.

Ecco perché è slittato di un giorno l'avvio della sosta a pagamento: