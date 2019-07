San Salvo, riprende il programma di lavaggio dei marciapiedi

Riprende il programmata calendario dei lavaggi dei marciapiedi nel centro cittadino di San Salvo. L’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis ha infatti concordato un nuovo blocco di lavori per la prossima settimana. Saranno interessate le seguenti strade:

Lunedì 1 luglio: corso Garibaldi

Martedì 2 luglio: strada Savoia

Mercoledì 3 luglio: via Duca degli Abruzzi

Giovedì 4 luglio: via dello Stadio

Sabato 6 luglio: via dello Stadio

Intanto è stata già effettuata una prima pulizia nel centro, in particolare ha riguardato i marciapiedi di via Roma e Corso Umberto I.