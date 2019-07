Le emozioni diventano opere d’arte in legno: a Vasto la mostra di Daniele Laudadio

Le emozioni, i momenti di vita quotidiana, ciò che vive nel suo lavoro da vigile del fuoco e quello che accade nel mondo che ci circonda per Daniele Laudadio, in arte Elledi, diventano spunti da trasformare in opere d'arte. Da venerdì, nella sala espositiva di palazzo Mattioli - in corso de Parma a Vasto - c'è la sua personale "Venature d'autore". Laudadio ha elaborato una tecnica artistica che gli permette di realizzare quadri - e non solo - utilizzando il legno. Le sue sono opere a metà tra la pittura e il mosaico, con il legno che assume forme e colori per divenire un affascinante quadro.

Nella mostra vastese Laudadio ha portato una serie delle sue opere, esposte per temi. Ci sono i paesaggi, con grande attenzione al mare e ai trabocchi, i motivi floreali, la bellissima serie dedicata al Piccolo Principe e quella che omaggia i vigili del fuoco. E poi le opere che parlano dei campi di concentramento e i temi religiosi. Ogni opera è accompagnata da riflessioni dell'artista o da brani leterari.

La mostra sarà aperta fino al 5 luglio, dalle 18.30 in poi.