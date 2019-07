All’Europeo under 20 Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi chiudono al 4° posto

Si chiude con il 4° posto l'avventura di Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi agli Europei under 20 di beach volley. Le due azzurre, guidate da Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis - responsabili del Club Italia di beach volley - dopo un percorso netto nelle prime due giornate oggi hanno rimediato due sconfitte.

Questa mattina, nella semifinale, la vastese Scampoli e la cesenaticense Bertozzi sono state battute 2-0 (21-9/21-18) dalle olandesi Schoon e van Driel. Nella finale per la medaglia di bronzo, giocata alle 13, le due azzurre hanno lottato punto a punto ma poi si sono arrese alle spagnole Álvarez M. e Moreno, vincitrici per 2-0 (21-17/21-18).

"In semifinale sono arrivate le quattro migliori squadre della competizione - ha commentato Ettore Marcovecchio -. Le coppie di Olanda e Russia avevano qualcosa in più e hanno meritato la finale". Un po' di rammarico per la sfida con le iberiche. "I valori erano simili - aggiunge il tecnico vastese - ma qualche errore di troppo ha condizionato la partita".

Resta comunque la soddisfazione per la conferma tra le migliori squadre d'Europa. Per Claudia Scampoli ora ci sarà qualche giorno di recupero prima di guardare al prossimo appuntamento europeo. Dall'11 al 14 luglio sarà ad Antalaya, in Turchia, per disputare l'Europeo under 22, questa volta in coppia con la rosetana Dalila Varrassi. Una coppia azzurra tutta abruzzese che proverà a ripetere le buone cose già fatte vedere nelle tappe del World Tour.