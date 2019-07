Spiagge sicure, contro l’abusivismo sulla riviera mezzi ecologici per la polizia locale

Per tenere sotto controllo la riviera, gli agenti viaggeranno su mezzi ecologici.

Bici e moto elettriche per la polizia locale di Vasto: "Per la consegna ci vogliono 15 giorni", prevede l'assessore comunale alla Sicurezza, Luigi Marcello. "Abbiamo ottenuto un finanziamento del Ministero dell'Interno nell'ambito di Spiagge sicure", l'iniziativa con cui il Governo sostiene "alcuni Comuni costieri per combattere abusivismo commerciale e attività illecite durante il periodo di massima affluenza turistica", spiega il Viminale. "Il contributo per il 2019 coinvolgerà 100 enti locali sotto i 50mila abitanti, selezionati anche considerando le presenze turistiche del 2017. Come lo scorso anno, il contributo potrà essere destinato per l’assunzione di personale della polizia locale a tempo determinato, per coprire gli straordinari, per l’acquisto di mezzi e attrezzature e per la promozione di campagne informative".

Il progetto è stato lanciato nel 2018 e riproposto nelle scorse settimane: "Siamo convinti - afferma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini - che quest’anno otterremo risultati ancora migliori. L’iniziativa Spiagge Sicure non solo è un rimedio efficace contro l’abusivismo e l’illegalità durante il periodo di massima affluenza turistica, ma è anche un concreto segnale di attenzione alle comunità locali e alle loro richieste".

Il Comune di Vasto comprerà "bici e motorini elettrici", spiega Marcello a Zonalocale. "In tutto, i mezzi che metteremo a disposizione della polizia locale saranno sei e verranno utilizzati per i controlli sul lungomare di Vasto Marina, sulla pista ciclabile e nelle zone a traffico limitato della città".