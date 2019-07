Info turistiche, nasce la rete unitaria: Vasto con la Costa dei Trabocchi e l’entroterra

Un unico territorio. Un'offerta turistica unitaria. Una rete di informazioni turistiche che va al di là della tradizionale delimitazione geografica del Vastese, coinvolgendo anche località balneari come Fossacesia e San Vito Chietino e i comuni interni della Vallata del Trigno.

I nuovi servizi di informazione e accoglienza turistica sono stati presentati stamani a Palazzo d'Avalos, nella sede dello Iat di Vasto. "Si tratta di un sistema di non sostitutivo della realtà esistente, ma in grado di mettere in rete quest'ultima in un approccio inclusivo", spiega Giuseppe Di Marco, nuovo presidente della Destination management company Costiera dei Trabocchi. "Con questa sinergia tra la Dmc e i Comuni, si rafforza il ruolo di Vasto nell'incoming turistico, partendo dallo Iat di Palazzo d'Avalos, estendendo il servizio allo sportello di Vasto Marina e, a breve, anche quello di San Salvo".

"L'obiettivo è un raccordo più semplice con i comuni dell'area interna, mettendo in rete gli sportelli turistici con le pro loco dei picoli centri ai fini della condivisione di un territorio, quello della Dmc, che comprende oltre 30 comuni con due obiettivi principali: rafforzare il servizio multimediale anche attraverso un'App che predisporremo insieme alla Regione Abruzzo, elaborare un sistema unico per informazioni turistiche e prenotazioni. La sperimentazione inizierà già nei primi giorni di luglio".

"Vasto - sottolinea l'assessore al Turismo, Carlo Della Penna - è la prima città che attua le nuove direttive della Regione Abruzzo sulla gestione del sistema di informazione e accoglienza turistica. Questo validissimo progetto, che siamo lieti di gestire insieme alla Dmc, serve a valorizzare la città e il territorio attraverso una nuova filosofia di gestione dei punti informativi".

Sei gli addetti che si alterneranno nei due infopoint di Vasto, coordinati da Tiziana Dicembre e aperti tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22.

"Il nuovo servizio – spiega Tiziana Dicembre, coordinatrice dell'ufficio informazioni turistiche - prevede la gestione dello sportello informativo sito presso Palazzo d’Avalos e dello sportello di Marina di Vasto, in un’ottica di condivisione delle informazioni e dell’intero territorio. Oggi vi è bisogno di aumentare la qualità dei servizi e quindi delle informazioni. Pertanto è indispensabile mettere in rete e gestire le informazioni in un contesto regionale. La DMC ha altresì attivato il progetto di alternanza scuola/lavoro con l’Istituto Palizzi di Vasto che garantirà ad alcuni giovani studenti una esperienza diretta nella gestione del sistema informazione turistica regionale".