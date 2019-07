Con la processione per le vie del quartiere al via la festa di San Paolo Apostolo

Con la celebrazione della messa e la processsione per le vie del quartiere è iniziata ieri sera la festa in onore di San Paolo Apostolo. La statua di San Paolo è stata accompagnata da tanti fedeli, dalle confraternite cittadine, dai soci dell'Unitalsi, le associazioni combattentistiche e d'arma e la banda musicale San Martino Incoronata di Vasto. Il comitato feste, guidato dal parroco don Gianni Sciorra, ha curato tutti i preparativi nei giorni scorsi per una buona riuscita della festa.

Questa sera, sabato 29 giugno alle ore 21.00 ad allietare la serata ci sarà Matthew Lee, un giovane artista eclettico, un pianista di talento innamorato del rock'n'roll, che ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo, facendosi apprezzare da tutti per le sue straordinarie doti di performer a tutto tondo. Ama unire la musica allo spettacolo, riuscendo ad entusiasmare un pubblico vasto e variegato per gusti e fasce d’età. Domenica 30 giugno, alle ore 21.00, sarà la volta dei Tali e Quali o quasi, una band composta di musicisti di pluriennale esperienza che, divertendosi, fanno divertire giovani e meno giovani. Con le loro esibizioni canore dei più grandi successi della musica leggera italiana, abbinate ad originali coreografie, animano ogni sera le piazze più importanti d'Italia.

Ricca, come ogni anno, l'offerta gastronomica con gli stand allestiti nelle aree antistanti la chiesa. La sagra dei cavatelli e della frittura di paranza è giunta alla sedicesima edizione e il Menù Sagra è ormai un appuntamento con il gusto a cui pochi rinunciano. Per accontentare i palati di tutte le età, ci sono le altre proposte offerte dagli stand gastronomici (panini, arrosticini, patatine) e dal banco dolci (scrippelle e altri dolci tipici).

Per i più piccoli, già dalle ore 17.00 il divertimento è assicurato con i giochi gonfiabili, le proposte dell’Associazione Ricoclaun e i tanti i premi della Pesca di beneficenza. Per le signore, ci saranno le tante offerte del banco ricami e del banco bigiotteria. Per tutti, ci sarà il banco di articoli religiosi.