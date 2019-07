Agli Europei under 20 Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi approdano in semifinale

Percorso netto, con cinque vittorie sulle cinque partite fin qui disputate, per Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi agli Europei under 20 di beach volley. A Goteborg, in Svezia, la vastese e la cesenaticense, hanno superato di slancio il girone, battendo le coppie di Serbia, Ucraina e Austria, tutte con il punteggio di 2-0. Vittoria netta anche questa mattina (21-15/21-19), negli ottavi, con le svizzere Bentele e Lutz.

Il tabellone ha riservato a Scampoli e Bertozzi la coppia di casa Hellvig-Reffel che le due azzurre hanno superato con un altro 2-0 (21-15/21-14). Ora per le due azzurre, guidate da Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinisi, responsabili del Club Italia di beach volley, c'è il meritato riposo dopo una lunga giornata in attesa della sfida di domani.

In semifinale incontreranno le olandesi Schoon - van Driel con l'obiettivo di superare anche questo turno e accedere quindi alla finalissima europea.