A Monteodorisio presentati gli appuntamenti dell’estate

E' stato presentato oggi in Municipio il calendario degli appuntamenti estivi di Monteodorisio, il primo ideato e realizzato dall'amministrazione guidata da Catia Di Fabio. "Tante le iniziative - spiega il sindaco - tra le novità la giornata ecologica Puliamo insieme, il concorso Musica in borgo e La notte del borgo con festa delle associazioni". Non mancheranno appuntamenti storici come la Sagra delle 'Ndernappe e gli eventi dedicati ai più piccoli. Il 9 luglio riaprirà anche la biblioteca con una serie di iniziative per i bambini del paese.

"Grazie a tutte le persone che ci hanno dato una mano, alle associazioni, alla protezione civile Il Castello e alla protezione civile Valtrigno. Continuiamo sempre ad impegnarci per la valorizzazione della nostra splendida comunità".

Per seguire gli eventi dell'estate di Monteodorisio si può seguire la pagina facebook del Comune [LEGGI].