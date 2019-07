"Un grazie di cuore a Maria Daniele, una professoressa davvero speciale"

Sono trascorsi dieci anni dal primo anno scolastico in cui l’ho conosciuta, ma quest'anno è stato un anno diverso: un anno difficile, l’ultimo anno di una lunga carriera di insegnamento durante la quale la prof.ssa Maria Daniele ha saputo trasmettere sia l'amore per la sua materia in sé, ma anche preziosi insegnamenti di vita concreti. Un’eccellente insegnante che con la sua musica ha affascinato e coinvolto per diverse generazioni, ogni singolo alunno, suscitando emozioni, ricordi e sensazioni uniche aiutando a costruire le fondamenta del nostro futuro.

Ha trasmesso amore per la sua materia, la musica, apparentemente costituita da note, ma in realtà trasferendo un'infinità di conoscenze che danno la possibilità di comprendere e analizzare ciò che ci circonda: dalle realtà più semplici a quelle più complesse.



Un’indimenticabile collega che ci ha fatto capire e dimostrato che per questo lavoro non basta solo la conoscenza, ma bisogna anche saperla trasmettere con amore e passione, non basta imparare i nomi dei ragazzi bisogna in contatto con loro, andargli incontro, saperli ascoltare, consigliare e amare. Sì, amarli, soprattutto amarli come persone e puntare su di loro perché sono loro il nostro futuro.

La prof.ssa Maria Daniele è stata e sarà sempre un esempio da seguire, una grande donna che noi tutti stimiamo. Personalmente e a nome dell’I.C. G.Rossetti, del DS, dei colleghi e del personale ATA le auguriamo di godersi la pensione, anche se sappiamo che le mancherà davvero tanto il contatto con i suoi ragazzi e non sarà facile stare lontano da quella scuola che credo le abbia dato infinite soddisfazioni.

Sono convinta che se esistesse un Premio Nobel come migliore insegnante Maria Daniele lo vincerebbe. Grazie per essere stata una persona incredibile e fonte di infinita ispirazione, i modi di fare e di insegnare che ha usato nei riguardi dei suoi alunni e dei suoi colleghi hanno fatto la differenza. Grazie per averci insegnato educandoci. Fortunati noi tutti ad aver incontrato e conosciuto una collega speciale come lei. Grazie prof.ssa DANIELE per aver condiviso il sapere con tutti, grazie tanto per la dedizione, la pazienza e lo sforzo profuso nell’insegnamento di tutti i giorni, nonostante tutto e tutti, e per aver contribuito alla crescita dei nostri figli, di quelle persone che oggi sono diventate.

Tutti i suoi alunni, i suoi genitori, i suoi colleghi si ricorderanno di lei come quell’insegnante che scriveva sulla lavagna della vita lezioni indelebili, lezioni che non potranno mai essere cancellate.

Emma Columbro