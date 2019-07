Zocaro: "Del Forno ha aderito a Forza Italia, faremo il partito dei cervelli"

Lucio Del Forno aderisce a Forza Italia. Lo annuncia il coordinatore cittadino del partito di Berlusconi, Massimiliano Zocaro: "È un segnale del nuovo corso", dice il responsabile del club azzurro di Vasto.

Del Forno, primario in pensione dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, si è candidato alle elezioni regionali del 10 febbraio scorso con la lista civica Azione politica, in cui, però, non è stato eletto. Rimane nel centrodestra, entrando in Forza Italia.

"Siamo entrati - ricorda Zocaro - nel biennio che precede le elezioni comunali del 2021. Inizia il nuovo corso di Forza Italia: vogliamo fare il partito dei cervelli in un mondo politico locale in cui si prediligono, invece, i manovali. E, a breve, lanceremo anche la nuova piattaforma Forza Italia in tour: saremo in mezzo alla gente per ascoltare i cittadini. In questo senso, vorremmo aprire ai civici come, ad esempio, il consigliere comunale Alessandro d'Elisa. Menna e compagni avevano promesso il rinnovamento, invece si sono chiusi a riccio e hanno amministrato a colpi di maggioranza. Lo dimostra il fatto che io, coordinatore di un partito che ha conquistato, nel 2016, 1700 voti, non sono mai stato chiamato per essere consultato sui problemi della città. Vasto è piombata in una mediocrità perenne. Solo i 6 consiglieri del centrodestra fanno proposte concrete nell'interesse dei cittadini. Noi vogliamo che Vasto esca da questa mediocrità".