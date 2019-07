A San Salvo Marina riparte il servizio di Medicina turistica

Al via da lunedì prossimo 1 luglio il Servizio di Medicina turistica a San Salvo che resterà attivo fino 31 agosto tutti i giorni della settimana dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 presso il Palazzetto dello sport in via Magellano a San Salvo Marina.

Il servizio è garantito con la presenza di un medico coadiuvato anche dalla presenza di ambulanze, poste accanto a ciascuna struttura, così da rendere più tempestivo il trasporto in caso di emergenza.

Com'è noto, si tratta di un servizio destinato agli assistiti non residenti che hanno necessità di una prestazione che viene assicurata, a pagamento, dai medici di medicina generale secondo un tariffario che prevede 15,00 euro per la visita ambulatoriale e 25,00 euro per quella domiciliare, come previsto dagli accordi collettivi nazionali.

Il pagamento dovrà essere effettuato alle Casse Cup o tramite bollettino postale utilizzando il bollettino di conto corrente postale.

Sono esonerati dal pagamento di qualsiasi per interventi o prestazioni resi in casi di emergenza e urgenza, la cui valutazione è di esclusiva competenza del medico.