"Ospedale di Vasto, diminuito il personale di anestesia. Dove sono Marsilio e il comitato?"

Diminuisce il personale di anestesia all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Lo afferma l'ex assessore regionale alla Sanità, Silvio Paolucci: "Dopo quattro mesi e mezzo, è bene che la Giunta lenta che rallenta l'Abruzzo cominci a governare", attacca il consigliere regionale del Pd, che chiede: "Il presidente Marsilio chi l'ha visto?"

"A dicembre del 2018, nel reparto di Anestesia dell'ospedale di Vasto c'erano 15 dirigenti medici più il primario. Da aprile 2019, le unità sono 13 più il primario e, da circa un mese, sono scese a 12 più il primario, di cui una con prescrizioni di legge. Le sedute ordinarie sono assicurate con sedute aggiuntive e continueranno ad essere assicurate solo con questo sistema. Inoltre, tra qualche settimana, quando si dovranno, per legge, effettuare le ferie estive, si rischierà il collasso. Questo riguarda solo l'Anestesia. Lascia interdetti il silenzio di queste settimane. Non c'è il personale aggiuntivo, che pure era stato più volte sbandierato e promesso dal nuovo governo regionale e per il quale le risorse sono state stanziate, nel novembre 2018, dalla precedente Giunta. Ancora più interdetti lascia il silenzio in cui avviene tutto ciò. Non ci sono fantomatici comitati civici, prese di posizione, dichiarazioni di alcuno. Addirittura nel passato venne utilizzato un carro funebre. È evidente, oggi più che mai, con questo silenzio assordante rispetto ad una così significativa riduzione di dirigenti medici, che la questione del San Pio venne largamente strumentalizzata per questioni politiche e personali. Lascia interdetti che, in questa indifferenza, oggi ci siano così pesanti difficoltà proprio in quel reparto che garantisce la parte chirurgica e non solo. E tutto ciò nel silenzio degli stessi che si elevarono, evidentemente in modo strumentale, a difesa del San Pio. Dopo quattro mesi e mezzo, è bene che la Giunta lenta che rallenta l'Abruzzo cominci a governare, superando la fase degli annunci e dei selfie della campagna elettorale. A proposito, il presidente Marsilio chi l'ha visto?".