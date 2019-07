In 13 anni, il centrosinistra non ha fatto nulla per risolvere il problema della carenza idrica a Vasto.

Lo dice Davide D'Alessandro, consigliere comunale della Lega: "Chi devono ringraziare, i cittadini vastesi, per la mancanza di acqua? Lapenna, Menna, la Sasi o tutti e tre? Ce lo chiediamo perché Menna lamenta sempre di aver ereditato una situazione disastrosa, ma dimentica di precisare che, prima di lui, Lapenna ha retto il Comune per dieci anni e, negli ultimi cinque, egli è stato anche capogruppo del Pd in Consiglio. Omette di precisare che la Sasi è guidata da Gianfranco Basterebbe, molto attivo durante la sua ultima campagna elettorale. Insomma, gira che ti rigira, questo disastro di carenza idrica è un disastro tutto da addebitare alla gestione sinistra e sciagurata di un bene prezioso destinato a perdersi per mille rivoli, come i soldi pubblici gestiti dall'amministrazione Menna. È stato il sindaco, anni fa, a denunciare la pesante dispersione idrica nella nostra città. Nel frattempo, ha dormito? Ha chiesto a Basterebbe di agire e di risolvere i problemi? I cittadini vastesi non meritano di retrocedere al cospetto di altre località".

"Dopo gli otto decimi di emodinamica - conclude D'Alessandro - dobbiamo sopportare anche i due decimi di acqua?".