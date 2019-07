Tanti auguri Daniela! Da Castelguidone alla Francia il buon compleanno alla Sabatino

E' un compleanno speciale quello che vive oggi Daniela Sabatino. L'attaccante azzurra potrà festeggiare con le sue compagne di squadra della Nazionale a Valencienne, dove sono tornate ieri dopo la vittoria contro la Cina che è valsa il passaggio ai quarti di finale.

Trentaquattro candeline da spegnere sulla torta e la voglia di essere ancora protagonista con la maglia azzurra ora che l'Italia è tra le prime otto nazionali al Mondo. Ieri la giocatrice di Castelguidone ha avuto accanto a sè i genitori e la sorella, andati a Montpellier per vivere la partita allo stadio e, come sta accadendo dall'inizio del Mondiale, ha potuto contare sull'affetto dei suoi compaesani di Castelguidone, riuniti per vedere la partita tutti insieme e tifare per le Azzurre.

E proprio da Castelguidone arriva un video di auguri davvero speciale per Daniela Sabatino. Auguri a cui si uniscono quelli della redazione di Zonalocale.