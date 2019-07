Giuseppe Basilico e Daniele Basilico primi al Concorso musicale "Sante Centurione"

Brillante affermazione per due giovani musicisti vastesi al 3°Concorso Musicale Internazionale & Premio Internazionale di Esecuzione Pianistica "Sante Centurione" che si è svolto dal 19 al 23 giugno 2019 al teatro Marrucino di Chieti.

Giuseppe Basilico, allievo della classe di chitarra del maestro Davide Di Ienno, si è aggiudicato il primo premio con il punteggio di 95/100 e Daniele Basilico, allievo della classe di pianoforte del maestro Roberto Rupo, ha ottenuto il primo premio assoluto con un punteggio di 98/100.

I due allievi della Scuola Civica Musicale, "che già lo scorso mese hanno partecipato ad altri concorsi musicali nazionali e internazionali, si sono trovati ancora una volta a mettere in gioco le loro capacità e il loro talento mantenendo alta la bandiera della Scuola Civica Musicale, portando a casa un’ennesima vittoria".

Soddisfazione è stata espressa dalla presidente del cda della Scuola, Annamaria Di Paolo, e dal direttore artistico Raffaele Bellafronte per il risultato ottenuto. i genitori dei due giovani musicisti hanno espresso il loro grazie "alla Scuola Civica per come mette a disposizione dei ragazzi grandi maestri, ma anche gli insegnanti stessi, che attraverso il loro lavoro svolto con cura, professionalità e dedizione hanno condiviso il loro amore verso la musica con i ragazzi accrescendo le loro abilità e la loro passione".