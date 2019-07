Consiglio comunale, approvato il consuntivo

DIRETTA VIDEO

Ore 13,35 - Approvato a maggioranza il rendiconto del 2018. La votazione è terminata 15-7. Il pesidente, Mauro Del Piano, sospende la seduta per la pausa pranzo. Si ricomincerà alle 15,30.

Davide D'Alessandro e Alessandra Cappa (Lega) attaccano: "Abbiamo votato contro il consuntivo che effettivamente cala il sipario sull'amministrazione Menna che, in netta continuità con quella Lapenna, spende, spande e spreca. Questa volta anche i revisori hanno evidenziato pesanti criticità. A noi preoccupa un altro aspetto: l'avvelenamento dei pozzi. Mebba scarica i debiti sull'amministrazione che verrà. Sta operando cercando di tappare i buchi, ma la barca continua a imbarcare acqua prima di affondare. La stessa acqua che manca in città lasciandola a secco. Vasto ha servizi da paesino dell'entroterra".

LE QUESTIONI - Lo scontro tra maggioranza e opposizione sarà sul consuntivo del 2018 e sui concorsi. Seconda seduta nel giro di due settimane: il Consiglio comunale di Vasto è stato convocato per stamattina dal presidente, Mauro Del Piano. [DIRETTA VIDEO].

Otto i punti all'ordine del giorno:

1. Interrogazioni ed Interpellanze:

-Interpellanza presentata il 07.06.2019, n.33241 di prot., dai consiglieri Francesco Prospero eVincenzo Suriani merito a “L’ingresso Sud di Vasto Marina abbandonato a se stesso ”;

-Interrogazione presentata l’11.06.2019, n.33940 di prot., dai consiglieri Alessandra Cappa e Davide D’Alessandro merito a “Informazioni relative al tratto di mare antistante località Canale di Vasto ” ;

2. Approvazione del Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2018 ai sensi dell’art.227 del

D.Lgs. n. 267/2000;

3. Variazione di bilancio 2019-2021- Applicazione dell’avanzo libero e parte di quello accantonato di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2018- Variazione di bilancio 2019-2021 ai sensi dell’art. 175 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000;

4. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 02.05.2019 “ Variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ( art.175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000) – Anticipazione di liquidità di cui all’art. 1, commi da 849 a 857, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 ( Legge di bilancio 2019)”;

5. Ratifica deliberazione di G.M. n. 112 del 16.04.2019 avente in oggetto. “ Variazione al bilancio di previsione 2019/2021- Annualità 2019 – Realizzazione di opere e di messa in sicurezza stradale per “ Tappa giro d’Italia 2019””;.

6. Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non

riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento;

7. Situazione dei concorsi e del personale al Comune di Vasto – Provvedimenti urgenti;

8. O.D.G sulla Giornata mondiale dell’ambiente.