Angelo Ciancaglini vince il torneo nazionale del Ct Francavilla

Angelo Ciancaglini ha vinto il torneo nazionale di 3ª e 4ª categoria che si è disputato nei giorni scorsi sui campi del Circolo tennis Francavilla. Per l'atleta della Promo Tennis Vasto è la terza affermazione personale nel 2019, oltre ai buoni risultati ottenuti nel campionato a squadre.

Il percorso di Ciancaglini è stato impeccabile, lasciando appena un set ai suoi avversari. Negli ottavi ha battuto 6-2/6-1 Ottobrini, poi un successo per 2-0 (6-2/6-0) contro Valdemiro Niro nei quarti. In semifinale Ciancaglini ha vinto in rimonta contro Christian Suriani (1-6/6-2/6-0) e, nella finale, si è imposto su Filippo Rava con un netto 6-3/6-0.

Grande soddisfazione per il tennista vastese che aggiunge un altro successo al suo palmares.